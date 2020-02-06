"Урод", – Шапаренко рассказал, как учил Соля новым словам

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал об атмосфере внутри киевской команды.

"Это я учил Соля словам новым. И вот ему понравилось слово "урод". Спрашивал: "Что это? Что это?". И он меня дня четыре ходил так называл. С чувством юмора у него все нормально. Воспринимает шутки хорошо.

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Нездоровая атмосфера в команде? Я ему это же слово могу прямо сейчас написать. Это же шутки. А пресса постоянно ловит хайп на этом", – поделился Шапаренко в программе ОТДУШИВДУШУ.

К слову, Николай провел в составе Динамо лишь 8 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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