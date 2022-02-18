Ураган сорвал крышу со стадиона – жуткие кадры из Нидерландов
Стадион нидерландского Ден Хаага Карс Джинс серьезно пострадал от природных катаклизмов.
Ураган Юнис пронесся по нескольким странам Западной Европы, в том числе и Нидерландам. Именно он и причинил серьезный ущерб стадиону Карс Джинс, сообщает prosport.ro.
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Twitter-аккаунт Den Haag FM поделился видеороликом, на котором можно увидеть, как сильные порывы ветра срывают крышу стадиона. Арена уже была изолирована, а работников отправили домой.
Добавим, что Ден Хааг занимает 4 место во втором дивизионе чемпионате Нидерландов, имея в активе 48 очков.
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