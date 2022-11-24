Ураган с боем уступил европейскому гранду в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Единственный представитель Украины в элит-раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу потерпел первое поражение. Обидчиками стали португальцы.
Лига чемпионов. Группа А
Ураган – Спортинг – 2:4
Голы: Терентьев, 18, Швед, 35 – Невеш, 9, Пако, 13, Матос, 35, Варела, 39
Лиссабонцы в 2021-м торжествовали в ЛЧ, а в прошлом году дошли до финала, где уступили Барселоне. Соперником во втором туре были украинцы, которые выглядели неплохо, а в предыдущем туре победили итальянский клуб Эболи.
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Несмотря на то, что иванофранковцы дважды пропустили на старте, они сумели сравнять счет. Но равновесие продержалось недолго, ведь Матос и Варела поставили точку во встрече. Спортинг стал лидером с 6 очками и гарантировал выход в "Финал четырех".
Ураган идет вторым с 3 пунктами, а в последнем туре футзальной Лиги чемпионов сыграет против сербской Лезницы.
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