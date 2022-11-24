Лига чемпионов. Группа А

Ураган – Спортинг – 2:4

Голы: Терентьев, 18, Швед, 35 – Невеш, 9, Пако, 13, Матос, 35, Варела, 39

Лиссабонцы в 2021-м торжествовали в ЛЧ, а в прошлом году дошли до финала, где уступили Барселоне. Соперником во втором туре были украинцы, которые выглядели неплохо, а в предыдущем туре победили итальянский клуб Эболи.

Украинский клуб в меньшинстве разгромил итальянцев в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов и возглавил свою группу

Несмотря на то, что иванофранковцы дважды пропустили на старте, они сумели сравнять счет. Но равновесие продержалось недолго, ведь Матос и Варела поставили точку во встрече. Спортинг стал лидером с 6 очками и гарантировал выход в "Финал четырех".

Ураган идет вторым с 3 пунктами, а в последнем туре футзальной Лиги чемпионов сыграет против сербской Лезницы.