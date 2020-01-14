Ураган "Брендан" сорвал матч Кубка Англии в Мерсисайде

Поединок третьего раунда Кубка Англии между Транмер Роверс и Уотфордом перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на западе страны.
Кубковая переигровка между представителем Лиги 1 и середняком АПЛ перенесена, сообщает официальный твиттер Транмера.
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Причиной такого шага организаторов стал ураган "Брендан". Шторм принес шквальные осадки на Британские острова. Из-за непогоды газон домашней арены Роверс стал непригодным для футбола.
Теперь Футбольная ассоциация Англии должна определить новую дату повторного матча между Транмером и Уотфордом. Отметим, что первое свидание команд завершилось результативной ничьей 3: 3. Мерсисайдцы до 65-й минуты безнадежно уступали "шершням" (0:3), однако сумели вырвать ничью.
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