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Ураган "Брендан" сорвал матч Кубка Англии в Мерсисайде

14 января 19:12 272 Читати українською
Ураган "Брендан" сорвал матч Кубка Англии в Мерсисайде
Прентон Парк в плену стихии / Empics Sport

Поединок третьего раунда Кубка Англии между Транмер Роверс и Уотфордом перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на западе страны.

Кубковая переигровка между представителем Лиги 1 и середняком АПЛ перенесена, сообщает официальный твиттер Транмера.

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Причиной такого шага организаторов стал ураган "Брендан". Шторм принес шквальные осадки на Британские острова. Из-за непогоды газон домашней арены Роверс стал непригодным для футбола.

Теперь Футбольная ассоциация Англии должна определить новую дату повторного матча между Транмером и Уотфордом. Отметим, что первое свидание команд завершилось результативной ничьей 3: 3. Мерсисайдцы до 65-й минуты безнадежно уступали "шершням" (0:3), однако сумели вырвать ничью.

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Англия Футбольная ассоциация Англии (FA) Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Транмер Роверс Транмер Роверс Уотфорд Уотфорд
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