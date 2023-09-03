"Будут ли пересмотрены контракты с игроками из-за потери денег после вылета из еврокубков? Мы не потеряли в деньгах. Мы просто потеряли возможность их заработать.

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Деньги, на которые, в общем, рассчитывала команда. А чтобы пересматривать контракты – это надо со всеми футболистами судиться. Этого не будет.

Относительно штрафов за удаления (игроки СК Днепр-1 заработали 4 красные карточки в двух матчах, – прим.)... Все это были игровые ситуации. Мы никого не наказывали за эти карточки. Считаю, материальное наказание футболистов никуда нас не приведет.

Какой суммы не досчиталась команда, прекратив участие в еврокубках? В Лиге конференций, с учетом бонусов за победы и т. д., – около 5 миллионов евро. Это я говорю на основании опыта прошлого участия команды в подобном турнире.

А относительно новых трансферов... У нас аж перебор игроков. Мы даже не можем всех заявить. Может, кто-то испугается ехать в Днепр, освободится место для другого исполнителя. Сейчас у нас будут сложные дни с серьезным выбором", – сказал Фридман в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, СК Днепр-1 установил уникальное антидостижение: в борьбе за Лигу чемпионов он вылетел от Панатинаикоса, в Лиге Европы был бит пражской Славией, а в Лиге конференций не сумел пройти Спартак Трнава.

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