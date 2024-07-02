Словения на протяжении матча продолжила делать то, что принесло ей успех на групповом этапе, – играть максимально надежно. Четвертый матч этой сборной на Евро-2024 завершился вничью. Однако в плей-офф этим все не может завершиться.

Португалия прорвалась в четвертьфинал Евро-2024 – Роналду не забил пенальти, Словения дотянула до серии, промах Вербича

Португалия, конечно, была инициативной, даже могла одержать победу. Уже в овертайме Жота заработал пенальти. Бить, конечно, пошел Криштиану. Пробил классно, но Облак совершил невероятный сейв. Поэтому все решилось в серии, где героем стал уже другой голкипер. Диогу Кошта отразил три удара с 11-ти метров от словенцев, а португальцы не промахивались. В частности, Роналду со второй попытки таки переиграл Облака.