Рома обыграла в гостях Интер в матче 34-го тура Серии А. Смотрите гол и обзор матча на "Футбол 24".

Рома смогла продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 18 матчей. Более того, команда Клаудио Раньери обыграла одного из лидеров турнирной таблицы Интер, существенно ухудшив шансы соперника на выигрыш Скудетто.

Рома одолела Интер и продралась в зону ЛЧ – Довбик упустил 100-процентный шанс, но выгрызал победу на зубах

Единственный гол был забит Матиасом Суле в первом тайме. Артем Довбик забрал на себя одного защитника, и тем самым облегчил жизнь Шомуродову и Суле. В итоге Элдор ассистировал аргентинцу, и Матиас пробил Зоммера.

После перерыва у Довбика был шикарный шанс удвоить перевес Ромы, но украинец им не воспользовался.