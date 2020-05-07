УПЛ запланировала заседание по дальнейшей судьбе чемпионата – известна дата

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Футбол повертається! Південна Корея здолала вірус і розпочинає чемпіонат, екс-наставник Карпат захищатиме титулОвертайм — 21:15 63
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