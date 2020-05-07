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УПЛ запланировала заседание по дальнейшей судьбе чемпионата – известна дата

22:22 39 Читати українською
УПЛ запланировала заседание по дальнейшей судьбе чемпионата – известна дата
Фото УАФ

В ближайшее время команды узнают, будет ли доигрываться нынешний сезон УПЛ.

Украинская Премьер-лига проведет онлайн-заседание 15 мая, сообщает Tribuna.

Шахтер обозначил свою позицию по завершению сезона УПЛ – турнир могут доиграть в двух городах

На повестке дня будет вопрос завершения нынешнего сезона УПЛ, а также возможность расширения УПЛ до 14 команд со следующего розыгрыша.

Напомним, украинский футбол находится на паузе уже почти 2 месяца из-за пандемии. После 23-х туров УПЛ лидирует Шахтер, на второй строчке расположилась Заря, а замыкает тройку Динамо.

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