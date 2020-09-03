Руководство украинской Премьер-лиги усиленно работает над созданием УПЛ-ТВ, который не только будет транслировать матчи элитного дивизиона, но и иметь собственные шоу и другие программы.

2 сентября в Доме футбола состоялось заседание с участием представителей клубов, дирекции лиги и экспертов в телевизионной сфере, сообщает Shakhtar News.

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"Позиция УПЛ, что это должен быть полноценный ТВ-канал с полноценный контентом: своими шоу, программами, трансляциями матчей", - отметил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

На заседании по УПЛ-ТВ были представители 9-ти клубов, еще два – участвовали онлайн. Днепр-1, Александрия и Колос по разным причинам не смогли принять участие.

Рабочая группа теперь будет еженедельно принимать у себя один из клубов. Поука договорились собраться в офисах Шахтера, Динамо и Руха. А уже 1 октября состоится следующее заседание в расширенном формате.

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