"Мы мониторим текущую ситуацию. Сейчас клубы находятся на сборах и готовятся к возобновлению нашего чемпионата. Стартуем 25 февраля, как и запланировано, матчем между Минаем и Зарей. По нашей информации, все идет по плану.

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На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, где должны начаться матчи. С определенными аренами есть некоторые проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время", – сказал Дикий для ТК Футбол.

Напомним, на зимнюю паузу лидером УПЛ ушел Шахтер, опережая Динамо на два очка.

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