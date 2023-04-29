Экспертный совет Украинской Премьер-лиги назвал лучших игрока и тренера по итогам 23-го тура.

Эдуардо Герреро получил награду лучшему игроку 23-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт первенства. Нападающий забил и отдал голевую передачу, а еще создал два стопроцентных момента, которые не смогли реализовать его партнеры.

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Лучшим тренером же признали наставника Зари Патрика ван Леувена – его подопечные одолели Черноморец со счетом 3:1.

К слову, Герреро после своего прихода в Зарю на правах аренды провел за луганчан 6 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами.

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