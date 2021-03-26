Украинская Премьер-лига определилась с лучшими в марте 2021 – не обошлось без неожиданности.

Мирча Луческу опередил Игоря Йовичевича, Александра Рябоконя и Анатолия Бессмертного в голосовании за звание лучшего тренера в марте 2021, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Среди игроков награда лучшему в месяце досталась хавбеку Львова Шине, который забил решающий гол в ворота Шахтера в матче 19-го тура. Конкуренцию бразильцу составили Гладкий, Сидорчук, Чуже, Соломон, Бущан, Лысенко и Юрчук.

К слову, Динамо под руководством Луческу возглавляет турнирную таблицу с 7-ми очковым отрывом от Шахтера, а Львов покинул последнюю строчку первенства.

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