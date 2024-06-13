УПЛ выбрала лучшего тренера сезона 2023/24
Украинская Премьер-лига подводит итоги сезона 2023/24, выбирая лучших игроков и тренеров чемпионата Украины.
Награда лучшему тренеру УПЛ в сезоне 2023/24 досталась наставнику Шахтера Марино Пушичу, сообщает официальный Telegram-канал "горняков".
Шахтер потерпел неудачу в попытке подписания бразильского таланта – Рома не смогла подсобить "горнякам" в трансфере
В голосовании принимали участие представители клубов УПЛ. Напомним, что Марино Пушич возглавил Шахтер в течение сезона, заменив на посту Патрика ван Леувена.
Под руководством боснийца "горняки" проиграли лишь однажды, в заключительном туре сезона 2023/24, в целом завоевав чемпионство и Кубок Украины.
Шахтарівський Циганков і роль Реброва – Динамо провернуло трансфер, який відчиняє Шапаренку вікно в Європу