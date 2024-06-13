Награда лучшему тренеру УПЛ в сезоне 2023/24 досталась наставнику Шахтера Марино Пушичу, сообщает официальный Telegram-канал "горняков".

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В голосовании принимали участие представители клубов УПЛ. Напомним, что Марино Пушич возглавил Шахтер в течение сезона, заменив на посту Патрика ван Леувена.

Под руководством боснийца "горняки" проиграли лишь однажды, в заключительном туре сезона 2023/24, в целом завоевав чемпионство и Кубок Украины.

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