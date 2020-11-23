Украинская Премьер-лига определилась с лучшим игроком в 10-м туре чемпионата Украины.

Нападающий Миная Анатолий Нуриев получил награду лучшему игроку 10-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Отметим, что форвард помог первой победе закарпатцев в Премьер-лиге, обогнав Дениса Гармаша из Динамо и Ореста Костика из Львова.

Благодаря победе над СК Днепр-1 Минай набрал 9 очков и поднялся 10 место, имея один поединок в запасе.

Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением