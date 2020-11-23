УПЛ выбрала лучшего игрока 10-го тура УПЛ – сенсационный триумфатор обогнал Гармаша
15:36 - Читати українською
Украинская Премьер-лига определилась с лучшим игроком в 10-м туре чемпионата Украины.
завершено
45+3’ Анатолий Нуриев
79’ Василий Пыняшко
90’ Анатолий Нуриев
Алексей Хобленко 15’
Алексей Хобленко 68’
Дмитрий Коркишко 90+7’
15’ Алексей Хобленко
45+3’ Анатолий Нуриев
68’ Алексей Хобленко
79’ Василий Пыняшко
90’ Анатолий Нуриев
90+7’ Дмитрий Коркишко
Нападающий Миная Анатолий Нуриев получил награду лучшему игроку 10-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Отметим, что форвард помог первой победе закарпатцев в Премьер-лиге, обогнав Дениса Гармаша из Динамо и Ореста Костика из Львова.
Благодаря победе над СК Днепр-1 Минай набрал 9 очков и поднялся 10 место, имея один поединок в запасе.
Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением
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