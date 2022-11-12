Впервые с 1998 года на чемпионате мира не будет ни одного игрока из украинской Премьер-лиги, сообщает Суспільне Спорт. Начиная с 2002 года в заявках сборных – участников Мундиалей – обязательно были представители украинского первенства.

Самые дорогие сборные ЧМ-2022 – от миллиарда до 18 миллионов евро, или 3 защитника стоимостью всей сборной Украины

Эта серия, продолжавшаяся 5 чемпионатов мира подряд, прервалась в Катаре. Интересно, что единственным "украинцем", который мог сыграть на ЧМ-2022, был защитник Динамо Томаш Кендзера, однако он не попал в основу сборной Польши из расширенного списка.

Количество игроков УПЛ на чемпионатах мира:

1994 – 0;

1998 – 0;

2002 – 2 игрока (оба в составе сборной Нигерии);

2006 – 27 игроков (19 – в сборной Украины, по 3 – в сборных Хорватии, Сербии и Черногории, 2 – в сборной Польши);

2010 – 1 игрок (в сборной Нигерии);

2014 – 9 игроков (4 – в сборной Хорватии, по 1 – в сборных Бразилии, Нигерии, Португалии, Нидерландов, Боснии и Герцеговины);

2018 – 3 игрока (2 – в сборной Бразилии, 1 – в сборной Хорватии).

Напомним, сборная Украины лищь однажды играла на ЧМ – в 2006 году команда под руководством Олега Блохина стала четвертьфиналистом турнира в Германии.

Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, которые пропустят чемпионат мира в Катаре