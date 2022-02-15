На встрече пришли к согласию, что матчи как УПЛ, так и Первой и Второй лиг должны состояться в запланированные даты, сообщает официальный сайт УАФ. Также обсудили возможность расширения применения VAR на матчах чемпионата Украины.

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"Важно, что, несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию, футбольное сообщество нашего государства, занимая четкую патриотическую позицию, продолжает активно работать, готовясь к продолжению соревнований. С нетерпением ждем начала второй части сезона, понимая, что наша футбольная семья едина как никогда", – приводит слова президента УАФ Андрея Павелко официальный сайт ассоциации.

Добавим, что матчи Украинской Премьер-лиги возобновятся уже 25 февраля встречей между Минаем и Зарей. А вот поединки Первой и Второй лиг запланированы на 19-20 марта.

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