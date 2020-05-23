УПЛ в шаге от рестарта сезона – известна дата принятия решения

До начала возобновления чемпионата Украины остаются считанные дни.

Как известно, возобновление сезона в украинской Премьер-лиге запланировано на 30 мая. Над этим работают футбольные и законодательные органы страны. Накануне появилась информация относительно смещения рестарта УПЛ на неделю – на 6 июня.

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Это было вызвано отсутствием разрешения от властей на проведение соревнований с нужным количеством людей. На сегодня разрешены спортивные соревнования с участием не более 50-ти человек, тогда как для проведения футбольного матча необходимо, как минимум, присутствие 200 человек. Уже в понедельник станет известно, будет ли получено необходимое разрешение.

"Есть официальное обращение в МОЗ. Ждем от Министерства разрешения возможного увеличения количества участников. Только после этого можем говорить о дате рестарта чемпионата Украины. Относительно 30 мая – мы контактируем со всеми клубами. Есть понимание, что если у нас на руках будет разрешение от Минздрава и исполкома УАФ, то мы готовы стартовать 30 мая", – сказал и. о. президента УПЛ Евгений Дикий в комментарии Футбол NEWS.

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