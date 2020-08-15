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УПЛ утвердила календарь первого круга Премьер-лиги – известна базовая дата матча Шахтер – Динамо

11:24 - Читати українською
УПЛ утвердила календарь первого круга Премьер-лиги – известна базовая дата матча Шахтер – Динамо
Динамо – Шахтер / УПЛ

Пресс-служба УПЛ опубликовала раписание всех матчей первого круга украинского первенства.

УПЛ сформировала календарь первого круга, о чем сообщила на своем сайте. В частности, стала известна базовая дата первого Классического.

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Матч Шахтер – Динамо должен состояться в девятом туре, ориентировочная дата – 7 ноября. С полным перечнем матчей первого круга нового сезона Премьер-лиги и датами их проведения можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.

Напомним, что уже на следующей неделе начнется сезон 2020/21 украинского первенства. 21 августа Олимпик сыграет с Динамо в 17:00, а Шахтер будет противостоять Колосу в 19:00. Однако, если "горняки" выйдут в финал ЛЕ, матч будет перенесен.

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