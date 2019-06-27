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УПЛ утвердила график регистрации игроков на сезон 2019/20 – Динамо и Шахтер заявятся в один день

17:11 64 Читати українською
УПЛ утвердила график регистрации игроков на сезон 2019/20 – Динамо и Шахтер заявятся в один день
Мохаммед Кадири / ФК Динамо Киев

Клубы УПЛ получили график заявки футболистов на участие в чемпионате в сезоне 2019/20. Киевское Динамо и донецкий Шахтер заявятся в один день.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты для регистрации и заявки футболистов команд УПЛ на сезон 2019/20. Стоит отметить, что это первый заявочный период.

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