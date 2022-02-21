УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 21-го и 22-го туров
Украинских болельщиков ожидает ряд интересных поединков отечественного футбола.
На официальном сайте УПЛ появилось расписание на 21-й и 22-й туры элитного украинского дивизиона.
Кубок Украины 2021/22: Киев примет финал турнира впервые за 7 лет
21 ТУР
11 марта (пятница)
Мариуполь – Ингулец 19:30
12 марта (суббота)
Днепр-1 – Металлист 1925 14:00
Шахтер – Минай 17:00
Колосс – Динамо 19:30
13 марта (воскресенье)
Верес – Десна 14:00
Львов – Рух 17:00
Ворскла – Заря 19:30
14 марта (понедельник)
Александрия – Черноморец 19:30
22 ТУР
16 марта (среда)
Днепр-1 – Шахтер 19:00
17 марта (четверг)
Динамо – Металлист 1925 17:00
Десна – Ворскла 19:30
18 марта (пятница)
Заря – Рух 19:00
19 марта (суббота)
Мариуполь – Колосс 14:00
Черноморец – Минай 17:00
20 марта (воскресенье)
Ингулец – Александрия 17:00
Львов – Верес 19:30
Напомним, зимняя пауза УПЛ завершится 25 февраля матчем 19-го тура Минай – Заря, начало в 14:00.
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