УПЛ утвердила даты и время начала встреч 25 тура УПЛ
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
25 тур чемпионата будет длиться всего два дня – 7 и 8 мая (воскресенье и понедельник соответственно). Дирекция уже утвердила время матчей, сообщает официальный сайт УПЛ.
Динамо, Шахтер, СК Днепр-1 и Заря узнали арбитров на 22 тур УПЛ
7 мая (воскресенье)
Черноморец – СК Днепр-1 – 13:00
Металлист – Львов – 13:00
Александрия – Шахтер – 15:00
8 мая (понедельник)
Кривбасс – Динамо – 13:00
Минай – Ворскла – 14:00
Верес – Колос – 15:00
Рух – Ингулец – 15:00
Заря – Металлист 1925 – 17:00
Напомним, Шахтер лидирует в УПЛ после 21 сыгранного тура, опережая СК Днепр-1 на 7 пунктов. "Спортклубовцы" еще имеют матч в запасе.
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