Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.

25 тур чемпионата будет длиться всего два дня – 7 и 8 мая (воскресенье и понедельник соответственно). Дирекция уже утвердила время матчей, сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо, Шахтер, СК Днепр-1 и Заря узнали арбитров на 22 тур УПЛ

7 мая (воскресенье)

Черноморец – СК Днепр-1 – 13:00

Металлист – Львов – 13:00

Александрия – Шахтер – 15:00

8 мая (понедельник)

Кривбасс – Динамо – 13:00

Минай – Ворскла – 14:00

Верес – Колос – 15:00

Рух – Ингулец – 15:00

Заря – Металлист 1925 – 17:00

Напомним, Шахтер лидирует в УПЛ после 21 сыгранного тура, опережая СК Днепр-1 на 7 пунктов. "Спортклубовцы" еще имеют матч в запасе.

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