УПЛ утвердила даты и время начала матчей восьмого и девятого туров
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 8-м и 9-м турах чемпионата.
Матчи 8-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября включительно, а поединки 9-го тура растянутся на четыре дня – с 24 по 27 сентября, сообщает официальный сайт организации.
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8 ТУР
17 сентября (пятница)
Десна – Рух – 19:30
18 сентября (суббота)
Ингулец – Колос – 14:00
СК Днепр-1 – Верес – 17:00
Мариуполь – Шахтер – 17:00
Динамо – Александрия – 19:30
19 сентября (воскресенье)
Ворскла – Минай – 17:00
Заря – Черноморец – 19:30
Львов – Металлист 1925 – 19:30
9 ТУР
24 сентября (пятница)
Колос – Ворскла – 19:30
25 сентября (суббота)
Александрия – Мариуполь – 14:00
Шахтер – Верес – 17:00
Рух – Динамо – 19:30
26 сентября (воскресенье)
Минай – Львов – 14:00
СК Днепр-1 – Заря – 17:00
Десна – Металлист 1925 – 19:30
27 сентября (понедельник)
Черноморец – Ингулец – 19:30
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