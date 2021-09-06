Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 8-м и 9-м турах чемпионата.

Матчи 8-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября включительно, а поединки 9-го тура растянутся на четыре дня – с 24 по 27 сентября, сообщает официальный сайт организации.

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8 ТУР

17 сентября (пятница)

Десна – Рух – 19:30

18 сентября (суббота)

Ингулец – Колос – 14:00

СК Днепр-1 – Верес – 17:00

Мариуполь – Шахтер – 17:00

Динамо – Александрия – 19:30

19 сентября (воскресенье)

Ворскла – Минай – 17:00

Заря – Черноморец – 19:30

Львов – Металлист 1925 – 19:30

9 ТУР

24 сентября (пятница)

Колос – Ворскла – 19:30

25 сентября (суббота)

Александрия – Мариуполь – 14:00

Шахтер – Верес – 17:00

Рух – Динамо – 19:30

26 сентября (воскресенье)

Минай – Львов – 14:00

СК Днепр-1 – Заря – 17:00

Десна – Металлист 1925 – 19:30

27 сентября (понедельник)

Черноморец – Ингулец – 19:30

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