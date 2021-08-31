УПЛ утвердила даты и время начала матчей седьмого тура
09:20 - Читати українською
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 7-м туре чемпионата.
Матчи 7-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 10 по 13 сентября включительно, сообщает официальный сайт организации.
Неожиданный дуплет Вереса – УПЛ определила лучшего тренера и игрока 6-го тура
10 сентября (пятница)
Александрия – Ингулец – 19:30
11 сентября (суббота)
Рух – Заря – 14:00
Металлист 1925 – Динамо – 17:00
Шахтер – СК Днепр-1 – 19:30
12 сентября (воскресенье)
Минай – Черноморец – 14:00
Колос – Мариуполь – 17:00
Ворскла – Десна – 19:30
13 сентября (понедельник)
Верес – Львов – 19:30
"Перейти у Реал не дозволила ФІФА": український "Касільяс №2" гратиме за Хайдук, його тренер – брат легендарного кіпера
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter