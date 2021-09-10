УПЛ утвердила даты и время начала матчей десятого тура
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 10-м туре чемпионата.
Матчи 10-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 1 по 3 октября включительно, сообщает официальный сайт организации. Изюминкой станет встреча грандов украинского футбола, которая будет закрывать тур матчем в воскресенье.
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1 октября (пятниця)
Мариуполь – Рух – 19:30
2 октября (суббота)
Колос – Черноморец – 14:00
Львов – СК Днепр-1 – 17:00
Ворскла – Ингулец – 19:30
3 октября (воскресенье)
Верес – Александрия – 14:00
Заря – Десна – 17:00
Металлист 1925 – Минай – 17:00
Динамо – Шахтер – 19:30
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