УПЛ утвердила даты и время начала матчей четвертого тура
10:20 - Читати українською
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 4-м туре чемпионата.
Матчи 4-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 9 по 12 сентября включительно, сообщает официальный сайт организации.
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9 сентября (пятница)
Рух – Заря – 17:00
10 сентября (суббота)
Кривбасс – Верес – 15:00
Шахтер – Черноморец – 17:00
11 сентября (воскресенье)
СК Днепр-1 – Металлист 1925 – 13:00
Колос – Металлист – 15:00
Динамо – Львов – 17:00
12 сентября (понедельник)
Ворскла – Александрия – 13:00
Ингулец – Минай – 15:00
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