УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8-го тура
09:02 - Читати українською
Стало известно, когда должны состояться поединки 8-го тура УПЛ.
Поединки 8-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3-х дней: с 22 по 24 сентября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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22 сентября
Оболонь – Верес – 17:00
Александрия – Черноморец – 19:00
23 сентября
Полесье – Минай – 15:00
Ворскла – Кривбасс – 17:00
Рух – Шахтер – 19:00
24 сентября
ЛНЗ – Динамо – 13:00
Заря – СК Днепр-1 – 15:00
Металлист 1925 – Колос – 17:00
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