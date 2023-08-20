Матчи 6-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 1 по 3 сентября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

СК Днепр-1 вернул легионера, который так и не успел дебютировать в УПЛ

Изюминкой тура станут дуэль Руслана Ротаня и Виктора Скрипника – наставник Александрии попытается взять реванш у своего визави за драматический пролет мимо еврокубков в последнем туре прошлого сезона. Кроме того, не состоится в запланированную дату поединок между Зарей и Динамо (по просьбе киевлян встречи перенесли из-за участия "бело-синих" в еврокубках).

1 сентября (пятница)

Верес – Черноморец – 17:00

2 сентября (суббота)

Минай – Шахтер – 13:00

Полесье – Оболонь – 15:00

Ворскла – Александрия – 17:00

3 сентября (воскресенье)

СК Днепр-1 – ЛНЗ – 13:00

Колос – Кривбасс – 17:00

Рух – Металлист 1925 – 19:00

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