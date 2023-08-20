УПЛ утвердила дату и время начала матчей 6-го тура УПЛ – центральный поединок перенесли
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 6-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 1 по 3 сентября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Изюминкой тура станут дуэль Руслана Ротаня и Виктора Скрипника – наставник Александрии попытается взять реванш у своего визави за драматический пролет мимо еврокубков в последнем туре прошлого сезона. Кроме того, не состоится в запланированную дату поединок между Зарей и Динамо (по просьбе киевлян встречи перенесли из-за участия "бело-синих" в еврокубках).
1 сентября (пятница)
Верес – Черноморец – 17:00
2 сентября (суббота)
Минай – Шахтер – 13:00
Полесье – Оболонь – 15:00
Ворскла – Александрия – 17:00
3 сентября (воскресенье)
СК Днепр-1 – ЛНЗ – 13:00
Колос – Кривбасс – 17:00
Рух – Металлист 1925 – 19:00
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