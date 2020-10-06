УПЛ утвердила даты и время начала матчей 6-го тура чемпионата
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась со сроками проведения матчей очередного тура.
Шестой тур чемпионата Украины будет разбит на два дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21
6 ТУР
17 октября (суббота)
Минай – Мариуполь – 14:00
Шахтер – Львов – 17:00
Рух – Динамо – 17:00
Заря – Колос – 19:30
18 октября (воскресенье)
Олимпик – Ворскла – 14:00
Александрия – Ингулец – 17:00
СК Днепр-1 – Десна – 19:30
Напомним, накануне две команды УПЛ ушли на самоизоляцию – среди игроков и персонала Шахтера и Александрии были выявлены случаи инфицирования CОVID-19.
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