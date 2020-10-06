Шестой тур чемпионата Украины будет разбит на два дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21

6 ТУР

17 октября (суббота)

Минай – Мариуполь – 14:00

Шахтер – Львов – 17:00

Рух – Динамо – 17:00

Заря – Колос – 19:30

18 октября (воскресенье)

Олимпик – Ворскла – 14:00

Александрия – Ингулец – 17:00

СК Днепр-1 – Десна – 19:30

Напомним, накануне две команды УПЛ ушли на самоизоляцию – среди игроков и персонала Шахтера и Александрии были выявлены случаи инфицирования CОVID-19.

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