Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.

Матчи 5-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 26 по 28 августа включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Изюминками тура станут дуэль Руслана Ротаня и Юрия Калитвинцева, а также битва между нынешним лидером первенства Рухом и СК Днепр-1.

26 августа (суббота)

ЛНЗ – Металлист 1925 – 15:00

Александрия – Полесье – 17:00

27 августа (воскресенье)

Минай – Заря – 13:00

Колос – Шахтер – 15:00

Динамо – Верес – 17:00

Ворскла – Черноморец – 19:00

Рух – СК Днепр-1 – 19:00

28 августа (понедельник)

Оболонь – Кривбасс – 17:00

СК Днепр-1 в компенсированное время спасся от поражения Минаю – арбитр удалил Сарапия и назначил два пенальти