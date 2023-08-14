УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 5-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 26 по 28 августа включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Изюминками тура станут дуэль Руслана Ротаня и Юрия Калитвинцева, а также битва между нынешним лидером первенства Рухом и СК Днепр-1.
26 августа (суббота)
ЛНЗ – Металлист 1925 – 15:00
Александрия – Полесье – 17:00
27 августа (воскресенье)
Минай – Заря – 13:00
Колос – Шахтер – 15:00
Динамо – Верес – 17:00
Ворскла – Черноморец – 19:00
Рух – СК Днепр-1 – 19:00
28 августа (понедельник)
Оболонь – Кривбасс – 17:00
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