УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура чемпионата
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась со сроками проведения матчей очередного тура.
Четвертый тур чемпионата Украины будет разбит на два дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
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4 ТУР
26 сентября (суббота)
Минай – Динамо – 14:00
Ворскла – Мариуполь – 17:00
Александрия – СК Днепр-1 – 19:30
27 сентября (воскресенье)
Львов – Заря – 14:00
Шахтер – Олимпик – 17:00
Десна – Рух – 19:30
Поединок Колос – Ингулец состоится позже, из-за участия "хлеборобов" в еврокубках (его дата и время будет определена 18.09.2020 года).
Напомним, 17 сентября в Греции подопечные Руслана Костышина встретятся с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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