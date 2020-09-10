Четвертый тур чемпионата Украины будет разбит на два дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

УЕФА перенес жеребьевку группового этапа еврокубков – клубы не смогут присутствовать

4 ТУР

26 сентября (суббота)

Минай – Динамо – 14:00

Ворскла – Мариуполь – 17:00

Александрия – СК Днепр-1 – 19:30

27 сентября (воскресенье)

Львов – Заря – 14:00

Шахтер – Олимпик – 17:00

Десна – Рух – 19:30

Поединок Колос – Ингулец состоится позже, из-за участия "хлеборобов" в еврокубках (его дата и время будет определена 18.09.2020 года).

Напомним, 17 сентября в Греции подопечные Руслана Костышина встретятся с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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