Второй тур чемпионата Украины будет разбит на три дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Колос усилился двумя игроками Динамо

Первыми после паузы, вызванной матчами сборных, на поле выйдут Динамо и Десна. Этот поединок станет центральным в туре.

2 ТУР

11 сентября (пятница)

Динамо – Десна – 19:00

12 сентября (суббота)

СК Днепр-1 – Олимпик – 14:00

Колос – Львов – 17:00

Рух – Шахтер – 19:30

13 сентября (воскресенье)

Минай – Александрия – 14:00

Заря – Мариуполь – 17:00

Ворскла – Ингулец – 19:30

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