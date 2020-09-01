УПЛ утвердила даты и время начала матчей 2-го тура чемпионата
18:07 - Читати українською
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась со сроками проведения матчей очередного тура.
Второй тур чемпионата Украины будет разбит на три дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
Колос усилился двумя игроками Динамо
Первыми после паузы, вызванной матчами сборных, на поле выйдут Динамо и Десна. Этот поединок станет центральным в туре.
2 ТУР
11 сентября (пятница)
Динамо – Десна – 19:00
12 сентября (суббота)
СК Днепр-1 – Олимпик – 14:00
Колос – Львов – 17:00
Рух – Шахтер – 19:30
13 сентября (воскресенье)
Минай – Александрия – 14:00
Заря – Мариуполь – 17:00
Ворскла – Ингулец – 19:30
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