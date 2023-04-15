УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров
Дирекция украинской Премьер-лиги приняла важные решения по проведению очередных туров чемпионата.
Оба тура будут отличаться своей компактностью – все матчи состоятся в течение двух дней, сообщает официальный сайт УПЛ.
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23 ТУР
28 преля (пятница)
Металлист – Динамо – 13:00
Верес – Львов – 13:00
Колос – Шахтер – 15:00
29 апреля (суббота)
Минай – Металлист 1925 – 13:00
Заря – Черноморец – 13:00
Ингулец – СК Днепр-1 – 14:00
Рух – Ворскла – 15:00
Кривбасс – Александрия – 15:00
24 ТУР
3 мая (среда)
Шахтер – Минай – 13:00
СК Днепр-1 – Металлист – 13:00
Львов – Александрия – 14:00
Заря – Верес – 15:00
Черноморец – Колос – 15:00
4 мая (четверг)
Ингулец – Кривбасс – 13:00
Металлист 1925 – Рух – 13:00
Ворскла – Динамо – 15:00
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