УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го и 2-го туров

Стали известны даты и время проведения матчей 1-го и 2-го туров УПЛ.
Руководство украинской Премьер-лиги представило список поединков на первый тур сезона 2019/20, передает официальный сайт УПЛ.
Президент Десны заявил, что 4-5 клубов могут прекратить участие в УПЛ – существует угроза возникновения двух чемпионатов
1-й тур:
28 июля (воскресенье)
Ворскла – Заря – 14:00
30 июля (вторник)
Десна – Львов – 19:00
Колос – Мариуполь – 19:00
31 июля (среда)
Александрия – Шахтер – 19:00
СК Днепр-1 – Олимпик – 19:00
Карпаты – Динамо – 19:30
"Клубы не поддержали расширение УПЛ до 14 команд, зато одобрили 16 участников в сезоне 2021/22", – Бурбас
2-й тур
3 августа (суббота)
Мариуполь – Александрия – 17:00
Львов – Динамо – 19:30
Десна – Ворскла – 19:30
4 августа (воскресенье)
Олимпик – Колос – 17:00
Заря – СК Днепр-1 – 19:30
Шахтер – Карпаты – 19:30
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