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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го и 2-го туров

17:02 125 Читати українською
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го и 2-го туров
Динамо – Шахтер / фото: ФК Шахтер

Стали известны даты и время проведения матчей 1-го и 2-го туров УПЛ.

Руководство украинской Премьер-лиги представило список поединков на первый тур сезона 2019/20, передает официальный сайт УПЛ.

Президент Десны заявил, что 4-5 клубов могут прекратить участие в УПЛ – существует угроза возникновения двух чемпионатов

1-й тур:

28 июля (воскресенье)

Ворскла – Заря – 14:00

30 июля (вторник)

Десна – Львов – 19:00

Колос – Мариуполь – 19:00

31 июля (среда)

Александрия – Шахтер – 19:00

СК Днепр-1 – Олимпик – 19:00

Карпаты – Динамо – 19:30

"Клубы не поддержали расширение УПЛ до 14 команд, зато одобрили 16 участников в сезоне 2021/22", – Бурбас

2-й тур

3 августа (суббота)

Мариуполь – Александрия – 17:00

Львов – Динамо – 19:30

Десна – Ворскла – 19:30

4 августа (воскресенье)

Олимпик – Колос – 17:00

Заря – СК Днепр-1 – 19:30

Шахтер – Карпаты – 19:30

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