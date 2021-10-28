УПЛ утвердила даты и время начала матчей 15-го и 16-го туров
Дирекция отечественной Премьер-лиги определилась с графиком противостояний очередной пары туров высшего дивизиона.
Матчи обоих туров будут проходить в течение четырех дней: 15-го – с 19 ноября по 22 ноября, 16-го – 26-29 ноября, сообщает официальный сайт УПЛ.
УПЛ объявила лучших игрока и тренера тура
15 тур
19 ноября (пятница)
Черноморец – Динамо, 19:30
20 ноября (сутбота)
Львов – Заря, 14:00
Шахтер – Рух, 17:00
СК Днепр-1 – Александрия, 19:30
21 ноября (воскресенье)
Минай – Ингулец, 14:00
Ворскла – Мариуполь, 17:00
Десна – Колос, 19:30
22 ноября (понедельник)
Верес – Металлист 1925, 19:30
16 тур
26 ноября (пятница)
Мариуполь – Львов, 19:30
27 ноября (суббота)
Минай – Динамо, 14:00
Черноморец – Десна, 17:00
СК Днепр-1 – Ворскла, 19:30
28 ноября (воскресенье)
Ингулец – Шахтер, 14:00
Рух – Металлист 1925, 17:00
Колос – Верес, 19:30
29 ноября (понедельник)
Александрия – Заря, 19:30
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