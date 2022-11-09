УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура – битва лидеров и один поединок под вопросом
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 14-м туре чемпионата.
Матчи 14-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 18 по 21 ноября включительно, сообщает официальный сайт организации.
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Долгожданная дуэль между лидерами первенства – СК Днепр-1 и Шахтером – состоится в субботу в 13:00. Интересно, что в расписание не включили поединок между Рухом и Черноморцем, ранее запланированный на 19 ноября.
14 ТУР
18 ноября (пятница)
Заря – Александрия – 13:00
19 ноября (суббота)
СК Днепр-1 – Шахтер – 13:00
Колос – Ворскла – 14:00
20 ноября (воскресенье)
Минай – Металлист – 12:00
Кривбасс – Металлист 1925 – 14:00
21 ноября (понедельник)
Ингулец – Львов – 12:00
Верес – Динамо – 14:00
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