Матчи 14-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 18 по 21 ноября включительно, сообщает официальный сайт организации.

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Долгожданная дуэль между лидерами первенства – СК Днепр-1 и Шахтером – состоится в субботу в 13:00. Интересно, что в расписание не включили поединок между Рухом и Черноморцем, ранее запланированный на 19 ноября.

14 ТУР

18 ноября (пятница)

Заря – Александрия – 13:00

19 ноября (суббота)

СК Днепр-1 – Шахтер – 13:00

Колос – Ворскла – 14:00

20 ноября (воскресенье)

Минай – Металлист – 12:00

Кривбасс – Металлист 1925 – 14:00

21 ноября (понедельник)

Ингулец – Львов – 12:00

Верес – Динамо – 14:00

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