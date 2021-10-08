УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13-го и 14-го туров
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 13-м и 14-м турах чемпионата.
Матчи двух туров УПЛ будут проводиться в течение трех дней: 13-го – с 30 октября по 1 ноября включительно, 14-го – с 5 по 7 ноября, сообщает официальный сайт организации.
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13 ТУР
30 октября (суббота)
Мариуполь – Динамо – 14:00
Шахтер – Десна – 17:00
Инугец – Верес – 19:30
31 октября (воскресенье)
Колос – Львов – 14:00
Рух – Александрия – 17:00
Металлист 1925 – Заря – 19:30
1 ноября (понедельник)
СК Днепр-1 – Минай – 17:00
Ворскла – Черноморец – 19:30
14 ТУР
5 ноября (пятница)
Александрия – Металлист 1925 – 19:30
6 ноября (суббота)
Минай – Мариуполь – 14:00
Динамо – Ворскла – 17:00
Черноморец – Рух – 19:30
7 ноября (воскресенье)
Ингулец – СК Днепр-1 – 14:00
Колос – Шахтер – 17:00
Заря – Верес – 17:00
Львов – Десна – 19:30
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