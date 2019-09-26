toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо будет принимать Карпаты 27 октября: УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11 и 12 туров

20:26 14 Читати українською
Динамо будет принимать Карпаты 27 октября: УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11 и 12 туров
Десна – Шахтер – 0:1 / фото ФК Шахтер

Стали известны даты и время начала матчей очередных туров УПЛ. Динамо, Шахтер и другие клубы узнали свое расписание.

УПЛ на своем официальном сайте утвердила календарь матчей 11 и 12 туров.

Мариуполь – Динамо: очень трудная победа киевлян, эксперименты Михайличенко на грани провала, Худжамов не повторил чудо

11 тур

18 октября – пятница

Шахтер – Колос – 19:00

19 октября – суббота

Карпаты – Львов – 14:00

Заря – Десна – 17:00

20 октября – воскресенье

Мариуполь – СК Днепр-1 – 14:00

Динамо – Александрия – 17:00

Олимпик – Ворскла – 19:30

12 тур

26 октября – суббота

Мариуполь – Колос – 14:00

Олимпик – СК Днепр-1 – 17:00

Заря – Ворскла – 17:00

27 октября – воскресенье

Львов – Десна – 14:00

Шахтер – Александрия – 17:00

Динамо – Карпаты – 17:00

blog_ava
Реал – Осасуна: "сливочные" возглавили Примеру, Винисиус создал шедевр и прослезился, дебютант превзошел Бекхэма
02:06
795
Теги
Шахтер Шахтер Колос Колос Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 Десна Десна УПЛ Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Олимпик Олимпик Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Заря Заря Карпаты Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Сельта
21:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук