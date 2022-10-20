УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура
23:26 - Читати українською
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 10-м туре чемпионата.
Матчи 10-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 28 по 31 октября включительно, сообщает официальный сайт организации.
УПЛ получила разрешение на проведение матчей в Киеве, – СМИ
10 ТУР
28 октября (пятница)
Металлист 1925 – Заря – 17:00
29 октября (суббота)
Ворскла – Минай – 13:00
Шахтер – Александрия – 17:00
30 октября (воскресенье)
СК Днепр-1 – Черноморец – 13:00
Ингулец – Рух – 13:00
Львов – Металлист – 15:00
Динамо – Кривбасс – 17:00
31 октября (понедельник)
Колос – Верес – 13:00
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