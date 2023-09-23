УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура – поединок Шахтера под вопросом
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 10-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 6 по 8 октября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Изюминкой тура станет противостояние Юрия Калитвинцева против Динамо, а интригой – участие в матче Александра Усика. К слову, пока нет даты поединка между Зарей и Шахтером из-за участия обеих команд в еврокубках – она будет определена позже.
6 октября (пятница)
Полесье – Динамо – 17:00
7 октября (суббота)
ЛНЗ – Александрия – 15:00
Колос – Ворскла – 17:00
СК Днепр-1 – Верес – 19:00
8 октября (воскресенье)
Оболонь – Металлист 1925 – 13:00
Рух – Минай – 15:00
Кривбасс – Черноморец – 17:00
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