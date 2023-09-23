Матчи 10-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 6 по 8 октября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

Черноморец разгромил Александрию – Ротань и Ко продолжают деградировать, безвыигрышная серия достигла уже 6 матчей

Изюминкой тура станет противостояние Юрия Калитвинцева против Динамо, а интригой – участие в матче Александра Усика. К слову, пока нет даты поединка между Зарей и Шахтером из-за участия обеих команд в еврокубках – она будет определена позже.

6 октября (пятница)

Полесье – Динамо – 17:00

7 октября (суббота)

ЛНЗ – Александрия – 15:00

Колос – Ворскла – 17:00

СК Днепр-1 – Верес – 19:00

8 октября (воскресенье)

Оболонь – Металлист 1925 – 13:00

Рух – Минай – 15:00

Кривбасс – Черноморец – 17:00

Оболонь расписала ничью с Вересом, покинув зону переходных матчей