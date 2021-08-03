УПЛ утвердила даты и время матчей четвертого тура
Стало известно, когда состоятся противостояния очередного игрового дня украинской элиты.
Встречи 4-го тура УПЛ будут проходить пять дней – с 13 по 16 августа, а также 18-го, соответствующее решение утвердила дирекция Премьер-лиги, информирует официальный сайт организации.
Суркис назвал условие, при котором позволит всем арендованным у Динамо футболистам играть против киевлян
13 августа (пятница)
Шахтер – Металлист 1925 – 19:30
14 августа (суббота)
Верес – Ворскла – 17:00
Заря – Минай – 19:30
Десна – СК Днепр-1 – 19:30
15 августа (воскресенье)
Колос – Рух – 17:00
Львов – Александрия – 19:30
16 августа (понедельник)
Мариуполь – Черноморец – 19:00
18 августа (среда)
Ингулец – Динамо – 19:30
Заметим, после двух туров в УПЛ лидируют Десна и Шахтер, набравшие по 6 очков. Динамо имеет только три зачетных балла, ведь матч первого тура против Миная был перенесен и состоится 11 августа.
Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм–клуби – це зло