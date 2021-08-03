Встречи 4-го тура УПЛ будут проходить пять дней – с 13 по 16 августа, а также 18-го, соответствующее решение утвердила дирекция Премьер-лиги, информирует официальный сайт организации.

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13 августа (пятница)

Шахтер – Металлист 1925 – 19:30

14 августа (суббота)

Верес – Ворскла – 17:00

Заря – Минай – 19:30

Десна – СК Днепр-1 – 19:30

15 августа (воскресенье)

Колос – Рух – 17:00

Львов – Александрия – 19:30

16 августа (понедельник)

Мариуполь – Черноморец – 19:00

18 августа (среда)

Ингулец – Динамо – 19:30

Заметим, после двух туров в УПЛ лидируют Десна и Шахтер, набравшие по 6 очков. Динамо имеет только три зачетных балла, ведь матч первого тура против Миная был перенесен и состоится 11 августа.

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