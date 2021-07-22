УПЛ утвердила даты и время матчей 3-го тура сезона 2021/22
Дирекция украинской Премьер-лиги сообщила, когда начнутся поединки очередного тура в элите.
Матчи третьего тура УПЛ нового сезона пройдут в течение четырех дней, информирует официальный сайт соревнований.
Шахтер – Оболонь: сокрушительная победа с феерией Соломона – Де Дзерби нашел лидера, гибридная система под лимит
Стартует тур в пятницу поединком между дебютантами элиты – Металлистом 1925 и Черноморцем, а завершится матчем между Десной и Ингульцом.
6 августа (пятница)
Металлист 1925 – Черноморец – 19:30
7 августа (суббота)
Рух – Верес – 17:00
СК Днепр-1 – Мариуполь – 19:30
Шахтер – Александрия – 19:30
8 августа (воскресенье)
Минай – Колос – 17:00
Заря – Динамо – 19:30
Ворскла – Львов – 19:30
9 августа (понедельник)
Десна – Ингулец – 19:30
Динамо – Атлетик: Луческу на нервах, основа и игроки сборной огорчают – худшая игра за 10 матчей, сомнительный гол