Встречи первого тура УПЛ нового сезона будут происходить 4 дня, информирует официальный сайт соревнований.

Олимпик хочет выступать в Первой лиге вместо Миная

Львов и Мариуполь, которые сыграют в пятницу, 23 июля, в 19:30, откроют кампанию. На следующий день встретятся Верес с Колосом (в 17:00) и Шахтер с Ингульцом (в 19:30). В воскресенье, 25 июля, состоятся три матча: Металлист 1925 – Рух (в 17:00), Заря – Александрия (в 19:30) и Десна – Черноморец (в 19:30). Закрывать первый игровой день будут Ворскла и СК Днепр-1 26 июля в 19:30.

В расписании нет информации о поединке с участием Динамо, которое должно сыграть с Олимпиком, но дончане снялись из УПЛ. Информацию относительно этой встречи Премьер-лига обещает предоставить дополнительно.

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