Руководство Украинской Премьер-лиги объявило, что 26 апреля состоится Общее собрание клубов. Заседание пройдет онлайн и начнется в 12:00.

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Участники обсудят нынешнюю ситуацию в УПЛ и рассмотрят вопрос о судьбе сезона 2021/22, сообщает официальный сайт организации. Также на заседании будет идти речь о чемпионате юношеских команд УПЛ.

Напомним, чемпионат Украины не возобновился после зимней паузы из-за полномасштабного наступления захватнической армии России. После 18 сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет Шахтер. Сезон, очевидно, доиграть не удастся, но клубам придется принять решение по поводу окончательного распределения мест, ведь Украине нужно определить участников следующего еврокубкового сезона.

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