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УПЛ сменила титульного спонсора и представит новую эмблему

12:34 183 Читати українською
УПЛ сменила титульного спонсора и представит новую эмблему
Шахтер – чемпион Украины 2018/19

Новым титульным спонсором УПЛ стала букмекерская компания Фаворит.

УПЛ на своем официальном сайте подтвердила подписание соглашения о сотруднечистве с букмекерской компанией Фаворит. Контракт подписан сроком на 2 года.

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Завтра, 7 августа, состоится пресс-конференция по случаю подписания соглашения. На ней также будет представлена новая эмблема чемпионата Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что "за" подписание контракта с компанией Фаворит выступили 10 из 12 клубов Премьер-лиги.

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