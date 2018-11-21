УПЛ сделала официальное заявление по ситуации с Олимпиком

Премьер-лига выступила с заявлением о дисквалификации игроков Олимпика за договорные матчи.

Украинская Премьер-лига получила сообщение о решении Апелляционного комитета ФФУ, которым на Олимпик и шесть бывших футболистов клуба наложены санкции за участие в договорных матчах в молодежных соревнованиях.

Шесть воспитанников Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, – FootballHub

"УПЛ безусловно подтверждает свою полную поддержку и содействие в борьбе с договорными матчами и подчеркивает соблюдения принципа нулевой толерантности к этому негативному явлению. Украинский футбол должен быть чистым, а все, кто принимал участие в договорных матчах, должны понести ответственность.

В то же время, УПЛ придерживается позиции о том, что борьба с договорными матчами и соответствующие юридические производства должны проводиться с полным и безусловным соблюдением всех прав и гарантий, предоставляемых всем сторонам и участникам процесса действующими законодательными и регламентными документами. Только строгое соблюдение всех действующих правил и процедур обеспечит доверие к борьбе с договорными матчами, ее системность и эффективность", – указано на официальном сайте УПЛ.

Решение Апелляционного комитета ФФУ не вступает в силу до истечения срока на его обжалование в Спортивный арбитражный суд города Лозанны, что составляет 21 день с момента получения решения сторонами.

Олимпик: Баранку в Италии называли "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей"