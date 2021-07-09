"Сегодня, 9 июля 2021 года, украинская Премьер-лига получила письмо от ФК Олимпик, в котором клуб подтвердил снятие с Всеукраинских соревнований по футболу среди профессиональных команд футбольных клубов ОПФКУ Премьер-Лига сезона 2021/22.

"Команда у нас есть", – Минай готов заменить Олимпик в УПЛ

Соответственно теперь, исходя из официального письма ФК Олимпик, УПЛ, действуя в соответствии с требованиями Устава с целью обеспечения целостности и непрерывности соревнований, инициирует проведение общего собрания участников УПЛ с намерением исключения ФК Олимпик из числа участников УПЛ и определения и принятия нового участника", – говорится на официальном сайте лиги.

Напомним, Олимпик дебютировал на уровне УПЛ в 2014 году и с тех пор не покидал элиту. По информации СМИ, дончан в новом сезоне заменит Минай, который занял последнее место и должен был вылететь по спортивному принципу.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21