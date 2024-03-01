В случае воздушной тревоги некоторые матчи могут прервать или отложить, из-за чего могут возникнуть смещения в сетке вещания, сообщает официальный Telegram-канал УПЛ.

УПЛ ТВ: где смотреть матчи чемпионата Украины

К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому, в случае смещения программы передач из-за воздушной тревоги, кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию.

Прерванный или отложенный матч, который сместился в сетке, в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ платформах, поддерживающих трансляцию дополнительных сабканалов. То есть, чтобы продолжить смотреть прерванный матч, необходимо зайти на OTT-платформу (перечень на официальном сайте УПЛ), найти UPL TV 1/2/3/4 или кликнуть на баннер с соответствующим матчем.

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