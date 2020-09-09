Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий снял ответственность с дирекции турнира за открытие трибун для фанатов.

"Согласно протоколу, клубы согласовывают этот вопрос с местной техногенной комиссией. После этого они обращаются к нам.

Минай – Александрия: матч состоится с болельщиками

Если все процессуальные вопросы будут решены, мы не будем препятствовать проведению матчей с болельщиками", – сказал Евгений Дикий в комментарии для программы Футбол NEWS.

Напомним, первый тур чемпионата Украины прошел без болельщиков на трибунах. На следующий тур открытие дверей домашнего стадиона анонсировал Минай, закарпатцы будут принимать Александрию.

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