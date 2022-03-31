Руководство УПЛ начало консультации с иностранными коллегами, чтобы как можно скорее возродить отечественный футбол после войны.

Украинская Премьер-лига приняла участие в рабочей группе с представителями европейских футбольных лиг, сообщает официальный сайт организации.

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Отмечается, что на встрече обсудили нынешние проблемы украинского профессионального футбола и рассмотрели пути помощи украинским клубам, в том числе финансовой. Лиги договорились разработать четкий план действий в целях материальной поддержки нашего футбола в течение следующих встреч.

По очевидным причинам розыгрыш чемпионата Украины так и не возобновился после зимней паузы. Футболисты получили разрешение приостанавливать действие своих контрактов и временно переходить в другие команды за границей.

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