УПЛ присоединится к благотворительному аукциону в честь Дня Независимости Украины

Украинская Премьер-лига решила присоединиться к акции "Ukraine NOW" в рамках 6 тура чемпионата, который совпадает с празднованием Дня Независимости Украины.

В рамках акции на каждом матче тура состоится организованный выход команд-участниц на предматчевое построение в специальных футболках с изображением логотипа бренда "Ukraine NOW", официальный сайт УПЛ.

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Уникальные футболки с автографами футболистов каждой из команд будут потом разыграны на аукционах, которые будет проводить УПЛ, а средства, вырученные от аукционов, переданы на благотворительность.

Напомним, 6 тур УПЛ начнется 24 августа, матчем Олимпик – Шахтер. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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