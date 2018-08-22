toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

УПЛ присоединится к благотворительному аукциону в честь Дня Независимости Украины

19:04 16 Читати українською
УПЛ присоединится к благотворительному аукциону в честь Дня Независимости Украины
Шахтар / Фото ФК Шахтар

Украинская Премьер-лига решила присоединиться к акции "Ukraine NOW" в рамках 6 тура чемпионата, который совпадает с празднованием Дня Независимости Украины.

В рамках акции на каждом матче тура состоится организованный выход команд-участниц на предматчевое построение в специальных футболках с изображением логотипа бренда "Ukraine NOW", официальный сайт УПЛ.

ФФУ поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

Уникальные футболки с автографами футболистов каждой из команд будут потом разыграны на аукционах, которые будет проводить УПЛ, а средства, вырученные от аукционов, переданы на благотворительность.

Напомним, 6 тур УПЛ начнется 24 августа, матчем Олимпик – Шахтер. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

"У грі з Карабахом Маркевич звинуватив мене у поразці". Сергій Кравченко – про Динамо, Шахтар, інтерес Наполі і політику

Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

Олимпик
до матча
1
дн
:
22
час
:
38
мин
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
УПЛ Олимпик - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лунин может уйти в аренду в Вальядолид
    Іспанія — 14:41293 Лунин может уйти в аренду в Вальядолид
1
час
:
38
мин
Аякс
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук